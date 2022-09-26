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1 час назад

Ученые Университета Северной Каролины назвали чернику суперпищей

FBM.ru

Ученые из Университета Северной Каролины провели исследование, которое показало, что ежедневное употребление черники обращает вспять умственную отсталость у пожилых людей.

Ученые Университета Северной Каролины назвали чернику суперпищей
Фото: тасстасс

Исследование показало, что привычка регулярно есть эти ягоды не только защищает от возможных будущих нарушений интеллекта, но и обращает вспять те, которые уже возникли. Пожилые люди, страдающие от явных когнитивных проблем, получили пользу от ежедневного употребления черники, так как здоровье их мозга стало сравнимо со здоровьем людей без этих проблем.

На сегодняшний день не существует лекарств, способных не только вылечить деменцию, но даже просто замедлить ее прогрессирование.

Отметим, что черника давно известна человечеству как суперфуд. Она является антиоксидантом, содержит большое количество витаминов и минералов, которые положительно влияют на здоровье мозга. Ранее было доказано, что регулярное употребление черники снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и опухолей, а также имеет другие полезные свойства.

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