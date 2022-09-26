Ученые Университета Северной Каролины назвали чернику суперпищей

Исследование показало, что привычка регулярно есть эти ягоды не только защищает от возможных будущих нарушений интеллекта, но и обращает вспять те, которые уже возникли. Пожилые люди, страдающие от явных когнитивных проблем, получили пользу от ежедневного употребления черники, так как здоровье их мозга стало сравнимо со здоровьем людей без этих проблем.