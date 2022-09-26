Китайские ученые выяснили, что ранний отход ко сну может вызвать деменцию

Исследовательская группа из Шаньдунского университета (Китай) установила, что отход ко сну до 9 часов вечера повышает риск развития деменции. Ученые проанализировали режим сна людей в возрасте от 60 до 74 лет и выяснили, что очень раннее отход ко сну вредит мозгу.

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Эксперимент длился в течение четырех лет. По окончании эксперимента специалисты пришли к выводу, что те участники исследования, которые ложились спать до 9 часов вечера и спали более восьми часов в сутки, на 70% выше рисковали заболеть деменцией, чем те, кто ложился спать в более позднее время.