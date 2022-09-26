Глава Xiaomi рассказал о тестировании нового флагмана компании с 200 Мп камерой

В китайской соцсети Weibo появился свежий пост от главы Xiaomi Лей Цзюня. По словам основателя компании, прямо сейчас он активно тестирует новый телефон бренда, который готовится для релиза на глобальном рынке в ближайшее время.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

По мнению экспертов, речь идёт о XIaomi 12T Pro. Отличительной особенностью аппарата стало использование в ней 200 Мп сенсора камеры — впервые в истории китайского IT-гиганта. Причём речь идёт о сенсоре Samsung HP1, который ранее можно было увидеть в Moto X30 Pro.

Напомним, что также свежему флагману Xiaomi приписывают 6,67-дюймовый плоский дисплей с разрешением 1220 x 2712 пикселей. Частота обновления его экрана составит 120 Гц. В основу девайса ляжет топовый процессор Snapdragon 8 Plus Gen 1 от Qualcomm.

Отметим, что базовый Xiaomi 12T оснастят чипом Dimensity 8100 от MediaTek и основной камерой на 108 Мп.