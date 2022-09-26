В России стартовала продажа браслетов Xiaomi Mi Band 7 Pro

Ещё в июле 2022 года Xiaomi представила свой самый топовый браслет — Xiaomi Mi Band 7 Pro. Правда, первое время устройство можно было купить лишь в Китае.
Сейчас же DNS объявила о старте продаж новинки и в России. Устройство можно будет приобрести как на сайте ритейлера, так и офлайн.
Напомним, что Mi Band 7 Pro получил увеличенный в сравнении с базовой моделью дисплей — 1,64 дюйма. Также устройство имеет иной форм-фактор, чем обычный Mi Band 7, напоминая скорее умные часы, чем браслет.
Из прочих особенностей Pro-версии можно отметить поддержку 117 спортивных режимов, функцию Always on Display, а также автономность модели до 12 дней.
Сколько будет стоить устройство в России и как скоро оно появится на прилавках, пока что неизвестно.