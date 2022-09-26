Астрофизики обнаружили второй межзвездный метеорит на Земле

Астрофизики из Гарвардского университета идентифицировали второй межзвездный болид, который взорвался в атмосфере Земли. Его заметили у побережья Португалии в 2017 году, сообщает arXiv.

Фото: nasa nasa

Информацию о метеорите внесли в каталог NASA. Так, космический объект двигался со скоростью около 37 км/с – значительно быстрее, чем метеориты из Солнечной системы. И высокая скорость, и необычная траектория указали, что он имеет межзвездное происхождение.

Наблюдения также показали, что болид распался низко в атмосфере Земли. Это указывает на повышенную прочность – в 20 раз выше, чем у обычных каменных объектов.

Первый межзвездный метеорит был открыт той же командой в 2019 году, и выводы были на 99,999% подтвердили эксперты NASA. Второй метеорит оказался примерно в 10 раз массивнее первого и достигал одного метра в диаметре.

Ученые отметили, что межзвездные метеориты не похожи на метеориты из Солнечной системы ни по составу, ни по свойствам. Их исследование позволит лучше понять, как формировались другие планетные системы. Но специалисты пока не получили к ним доступ, так как оба метеорита упали в океан.

В настоящее время разрабатывается экспедиция по извлечению фрагментов первого метеорита у берегов Папуа-Новой Гвинеи. За ней последует вторая экспедиция в Португалию.