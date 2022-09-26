Российскую Astra Linux предустановят на китайские ноутбуки Hiper

Китайский производитель ноутбуков Hiper будет предустанавливать российскую операционную систему (ОС) Astra Linux на свои устройства. Продажи ноутбуков стартуют в октябре в сети «Ситилинк». В перспективе разработчик ГК «Астра» рассчитывает расширить число партнёров среди производителей и ритейлеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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В линейке ноутбуков с отечественной ОС будет шесть моделей на процессорах Intel Core (i3, i5, i7, i11) или AMD Ryzen 5 с 8 или 16 Гб оперативной памяти и объёмом SSD-накопителя на 256 и 512 Гб, устройства будут стоить от 35 тыс. руб.

В Hiper заявили изданию, что в первой партии будет порядка 2,2 тыс. устройств, в перспективе объём поставок может быть увеличен. Ноутбуки не будут поставлять в госсектор — для этих структур предназначены другие комплектации. Производитель отмечает, что компания не участвует в государственных тендерах, но партнёры имеют право использовать технику для нужд госучреждений.

В «Ситилинк» и «М.Видео-Эльдорадо» продаётся другая отечественная ОС — «Ред ОС». Разработчики рассчитывают к середине 2023 года стать лидерами в потребительском сегменте, однако на их решения может не оказаться спроса из-за несовместимости ОС с популярными программами и устройствами, отмечает издание.