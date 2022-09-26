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8 часов назад

Марк Гурман: Apple отменит презентацию новых iPad и MacBook

Газета.Ruиещё 1

Компания Apple не будет проводить октябрьскую презентацию новых гаджетов, сообщает репортер Bloomberg Марк Гурман. По словам Гурмана, до конца текущего года Apple еще может представить новые компьютеры Mac mini, ноутбуки MacBook Pro и планшеты iPad Pro. Однако все они не являются прорывными устройствами для компании, несмотря на улучшение некоторых характеристик и новый процессор, который был анонсирован в июне на конференции WWDC. "Это заставило меня задуматься: действительно ли у Apple есть что-то стоящее, из-за чего нужно было бы готовить самостоятельную презентацию? Мне кажется это маловероятным. В конечном итоге Apple может изменить свое мнение, но я думаю, что компания (на данный момент) с большей вероятностью выпустит оставшиеся продукты 2022 года через пресс-релизы, обновления своего веб-сайта и брифинги с избранными представителями прессы, но не будет устраивать большое мероприятие в стиле презентации iPhone", — заявил Гурман. Ранее "Газета.Ru" рассказывала о том, что критическая ошибка в iOS 16 "ломает" важную функцию iPhone и iPad.

Apple может отменить презентацию новых iPad и MacBook
Фото: Apple/YouTubeApple/YouTube
Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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