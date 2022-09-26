Термиты могут ускорить потепление климата на Земле

Ученые переоценили роль термитов в процессе разложения древесины. Ранее основными редуцентами — организмами, перерабатывающими органические остатки, — считались микроорганизмы. Теперь авторы работы показали, что значение насекомых может быть не меньшим. Кроме того, оказалось, что термиты могут способствовать потеплению климата. Исследование опубликовано в журнале Science.

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Термиты традиционно считаются вредителями, поскольку, питаясь древесиной, они могут повреждать мебель и даже разрушать целые дома. Однако в своих естественных местообитаниях эти насекомые играют важную роль, перерабатывая огромное количество отмершей древесины. Без термитов в тропиках процесс ее разложения шел бы гораздо медленнее. При этом потепление климата может привести к кому, что термиты расширят свой ареал, расселившись южнее и севернее тропических районов.

Международная исследовательская группа оценила роль термитов в различных типах экосистем, а также определила, как изменится распространение этих насекомых по планете в случае повышения температуры на Земле. Суммарно ученые проанализировали 130 природных сообществ на шести континентах.

Оказалось, что наибольший вклад в разложение отмершей древесины и, следовательно, в глобальный цикл углерода, термиты привносят в тропических саваннах, сезонных лесах и субтропических пустынях. «Когда мы говорим о гниении древесины, мы часто отдаем основную роль в этом процессе микроорганизмам и в значительной степени упускаем из виду деятельность термитов. Это означает, что мы не учитываем тот огромный эффект, который эти насекомые могут оказать на будущий цикл углерода и взаимодействие с изменением климата», — рассказывает Эми Занн, сотрудник факультета биологии Университета Майами.