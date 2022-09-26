В медицину РФ внедрили уникальную систему для спасения жизни людей

Ученые Сеченовского университета внедрили в российскую медицину новую систему, позволяющую сократить время пребывания пациентов в реанимации на 20-30% и снизить летальность. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

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Как говорится в сообщении, эта разработка повысит эффективность использования лекарственных средств и дорогостоящего оборудования, качество оказываемой в России медицинский помощи возрастет. В пресс-службе уточнили, что система искусственного интеллекта «Цифровое рабочее место анестезиолога и цифровая реанимация» по предварительным результатам снизит летальность и сократит среднее время пребывания пациентов в реанимации на 20-30%.

Ученые пояснили, что один из компонентов системы облегчает принятие врачебных решений. Его создали на основе технологии искусственного интеллекта и машинного обучения. Как указали в университете, инструмент сможет заранее предсказывать риски пациентов, находящихся в реанимации, чтобы у медиков было время среагировать на опасную для жизни ситуацию.