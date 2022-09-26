Ученые России и ОАЭ начали создавать технологию вызова дождя

Новую технологию вызова осадков из облаков разрабатывают специалисты СКФУ совместно с другими российскими учеными и коллегами из ОАЭ. По их словам, в перспективе методика позволит эффективно перераспределять атмосферную влагу, перемещая облака на 50-100 километров по горизонтали, следует из статьи в журнале Atmospheric research.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Природные облака делятся на два типа – локальные, возникающие там, где они наблюдаются, и фронтальные, способные «путешествовать» на большие расстояния, объяснили специалисты, передает РИА «Новости».

Видео дня

По их словам, искусственное увеличение осадков возможно за счет работы с фронтальными облаками. Образуются они на границе теплого и холодного воздуха, а их распространение обусловлено движениями атмосферного фронта, рассказали ученые.

Ключевая задача, по словам специалистов, – не просто спровоцировать дождь, а «дотянуть» облако до области засухи или лесных пожаров. Проблема засух заключается в том, что атмосферный фронт, как правило, распространяется в одном направлении, с запада на восток, а запасы воды в нем уменьшаются по мере движения.

Команда ученых Северо-Кавказского федерального университета в сотрудничестве со специалистами из ОАЭ предложила механизм решения этой проблемы. По их словам, он основан на применении особых реагентов, повышающих время жизни облаков и их насыщенность влагой.

«Для управления поведением атмосферного фронта сегодня используют метеотроны – установки, создающие мощные вертикальные струи теплого влажного воздуха. Однако, на высоте около километра энергия такой струи иссякает, что не позволяет воздействовать на наиболее влагонасыщенные облака. Сейчас мы близки к решению этой проблемы», – рассказал профессор Физико-технического факультета СКФУ Роберт Закинян.

По словам ученых, разработанный реагент за счет конденсации на нем частиц воды выделяет тепло по мере подъема, что увеличивает энергию и скорость восходящего потока воздуха. В химический состав реагента входят хлориды натрия и кальция, а также карбамид.

Добавка реагента в метеотрон, согласно моделированию, увеличивает вертикальную протяженность атмосферного фронта. Это приводит не только к росту интенсивности и количества осадков, но и к увеличению времени жизни облаков, объяснили ученые.

«Проблема, например, у коллег в ОАЭ в том, что фронтальные облака проходят над акваторией моря и выпадают осадками, не доходя до суши. В перспективе наш подход позволит дополнительно вытягивать атмосферный фронт на 50-100 километров на восток, что поможет улучшить климат и экономику многих регионов», – сообщил Закинян.