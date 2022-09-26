Ученые объяснили долгое существование циклонов на Юпитере

Ученые США, Италии и Франции предложили объяснение, почему циклоны, вращающиеся вокруг полюсов Юпитера, остаются устойчивыми в течение долгого времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

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Исследователи проанализировали снимки зонда Juno и обнаружили, что на каждом из полюсов газового гиганта находятся несколько циклонов. На северном полюсе планеты ученые наблюдали восемь циклонов, которые равноудалены от центральной штормовой системы и образуют восьмиугольник. В настоящее время не ясно, вращаются ли циклоны вокруг центра. На южном полюсе был обнаружен пятиугольник из циклонов.