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1 час назад

Объяснено долгое существование циклонов на Юпитере

Lenta.ruиещё 1

Ученые США, Италии и Франции предложили объяснение, почему циклоны, вращающиеся вокруг полюсов Юпитера, остаются устойчивыми в течение долгого времени. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Astronomy.

Ученые объяснили долгое существование циклонов на Юпитере
Фото: риа новостириа новости

Исследователи проанализировали снимки зонда Juno и обнаружили, что на каждом из полюсов газового гиганта находятся несколько циклонов. На северном полюсе планеты ученые наблюдали восемь циклонов, которые равноудалены от центральной штормовой системы и образуют восьмиугольник. В настоящее время не ясно, вращаются ли циклоны вокруг центра. На южном полюсе был обнаружен пятиугольник из циклонов.

Модели показали, что существует антициклоническое кольцо ветров, которые движутся в направлении, противоположном вращению циклонов, что и удерживает их на месте. Однако исследователи не обнаружили признаков конвекции, которая могла бы служить источником тепловой энергии для подпитки циклонов. По словам ученых, потребуются дальнейшие исследования, чтобы полностью объяснить поведение циклонов Юпитера.

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