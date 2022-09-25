«Странный баг» отправляет "Почту" на iPhone в вечную перезагрузку

В iOS 16 обнаружили «странный баг», который отправляет фирменное приложение «Почта» на iPhone и iPad в бесконечную перезагрузку. Об этом сообщает издание MacWorld.

Фото: Apple Apple

Разработчики сервиса VPN Tracker обнаружили, что почтовый клиент начинает неправильно работать, если приходят письма от отправителя, первая часть адреса которого взята в кавычки (например: «xxx»@yyy.com). При попытке открыть такое письмо с устройства на iOS 16 приложение «Почта» автоматически закрывается, но письмо остается непрочитанным. Повторное открытие «Почты» приводит к моментальному завершению работы приложения.

Разработчики VPN Tracker назвали баг Mailjack. С чем связана проблема, неясно. Комментариев от Apple пока нет..

Проблема не исчезает даже после перезагрузки устройства или переустановки приложения.Чтобы исправить сбой пользователи могут войти в Mail на другом устройстве, на котором не установлена iOS 16, и удалить электронное письмо.