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1 час назад

«Странный баг» отправляет "Почту" на iPhone в вечную перезагрузку

Елена Прошина

В iOS 16 обнаружили «странный баг», который отправляет фирменное приложение «Почта» на iPhone и iPad в бесконечную перезагрузку. Об этом сообщает издание MacWorld.

«Странный баг» отправляет "Почту" на iPhone в вечную перезагрузку
Фото: AppleApple

Разработчики сервиса VPN Tracker обнаружили, что почтовый клиент начинает неправильно работать, если приходят письма от отправителя, первая часть адреса которого взята в кавычки (например: «xxx»@yyy.com). При попытке открыть такое письмо с устройства на iOS 16 приложение «Почта» автоматически закрывается, но письмо остается непрочитанным. Повторное открытие «Почты» приводит к моментальному завершению работы приложения.

Разработчики VPN Tracker назвали баг Mailjack. С чем связана проблема, неясно. Комментариев от Apple пока нет..

Проблема не исчезает даже после перезагрузки устройства или переустановки приложения.Чтобы исправить сбой пользователи могут войти в Mail на другом устройстве, на котором не установлена iOS 16, и удалить электронное письмо.

«Как только вы удалите электронное письмо из своей учетной записи с помощью другого устройства или другого почтового клиента, почта обновляет папку 'Входящие' и прекращает сбой. Перемещение электронной почты в подпапку в учетной записи электронной почты IMAP также вернет в строй ваш почтовый ящик, но переходить в эту папку нельзя», - отмечают представители VPN Tracker.

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