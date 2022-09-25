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50 минут назад

Астрономы обнаружили протогалактику, подарившую жизнь Млечному Пути

Газета.Ru

Международная команда астрономов обнаружила древнейшую за всю историю наблюдений популяцию звезд в центре Млечного Пути, которые могут быть центром галактики. Препринт работы ученых из Института астрономии Макса Планка опубликован на ArxiV.

Обнаружена подарившая жизнь Млечному Пути протогалактика
Фото: NASANASA

Ученые предполагают, что эта популяция представляет собой остатки протогалактики, которая дала жизнь галактике Млечный Путь. Протогалактика простирается почти на 18 тыс. световых лет, ее масса в 100 млн раз превышает массу Солнца, а возраст превышает 12,5 млрд лет.

Ученые использовали данные, полученные космическим кораблем Gaia, который был запущен в 2013 году. Основная миссия этого аппарата — помощь в составлении самой детальной карты Млечного Пути.

В общей сложности астрономы исследовали около двух миллионов звезд, из них 18 тыс. не движутся в сторону поглощающего диска Млечного Пути. По словам ученых, это говорит о том, что эти звезды представляют собой ядро, вокруг которого галактика и образовалась.

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