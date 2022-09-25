Обнаружена подарившая жизнь Млечному Пути протогалактика

Международная команда астрономов обнаружила древнейшую за всю историю наблюдений популяцию звезд в центре Млечного Пути, которые могут быть центром галактики. Препринт работы ученых из Института астрономии Макса Планка опубликован на ArxiV.
Ученые предполагают, что эта популяция представляет собой остатки протогалактики, которая дала жизнь галактике Млечный Путь. Протогалактика простирается почти на 18 тыс. световых лет, ее масса в 100 млн раз превышает массу Солнца, а возраст превышает 12,5 млрд лет.
Ученые использовали данные, полученные космическим кораблем Gaia, который был запущен в 2013 году. Основная миссия этого аппарата — помощь в составлении самой детальной карты Млечного Пути.
В общей сложности астрономы исследовали около двух миллионов звезд, из них 18 тыс. не движутся в сторону поглощающего диска Млечного Пути. По словам ученых, это говорит о том, что эти звезды представляют собой ядро, вокруг которого галактика и образовалась.