Tesla готовится представить человекоподобного робота

Очередная ежегодная презентация AI Day от компании Илона Маска состоится 30 сентября. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сообщения издания Electrek. Из приглашения, которое Tesla начала рассылать журналистам, следует, что в рамках шоу будет представлен первый человекоподобный робот компании – Tesla Bot.

Фото: Tesla Tesla

«Приглашаем вас 30 сентября посетить AI Day 2022 в Пало-Альто, Калифорния. Вы узнаете о последних разработках Tesla в области искусственного интеллекта, в том числе о Full Self-Driving, Tesla Bot, Dojo и других новинках», – гласит текст приглашения.

Цифровая открытка также содержит иллюстрацию, на которой изображены «руки» робота, пальцы которого изображают сердце.