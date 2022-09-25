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25 минут назад

Презентация человекоподобного робота Tesla Bot состоится до конца сентября

Газета.Ru

Очередная ежегодная презентация AI Day от компании Илона Маска состоится 30 сентября. Об этом «Газете.Ru» стало известно из сообщения издания Electrek. Из приглашения, которое Tesla начала рассылать журналистам, следует, что в рамках шоу будет представлен первый человекоподобный робот компании – Tesla Bot.

Tesla готовится представить человекоподобного робота
Фото: TeslaTesla

«Приглашаем вас 30 сентября посетить AI Day 2022 в Пало-Альто, Калифорния. Вы узнаете о последних разработках Tesla в области искусственного интеллекта, в том числе о Full Self-Driving, Tesla Bot, Dojo и других новинках», – гласит текст приглашения.

Цифровая открытка также содержит иллюстрацию, на которой изображены «руки» робота, пальцы которого изображают сердце.

Незадолго до рассылки приглашений на сайте Tesla появилась вакансии, из описания которых следует, что компания намерена использовать тысячи роботов-гуманоидов в своем производстве для выполнения рутинных и повторяющихся задач.

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