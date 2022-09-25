Ученый заявил, что обнаружил мумию царицы Нефертити

Мумия легендарной египетской царицы Нефертити обнаружена после нескольких десятилетий поисков и исследований, заявил археолог, бывший министр древностей Египта Захи Хавасс. Об этом пишет РИА «Новости».
Отмечается, что поиски царицы египтологи ведут предположительно с XIX века. За эти годы было совершено большое количество научных открытий, найдены мумии представителей многих династий Древнего Египта.
Вместе с тем, пока останки Нефертити найти не удавалось. За нее принимали захороненных в пирамидах женщин других династий, временных периодов. И не только женщин.
Тщательный анализ очередной «Нефертити» показал, что это не она, а шестнадцатилетний сын фараона Эхнатона.
Захи Хавас планирует провести в октябре выставку «Дочери Нила». В преддверии важного мероприятия он рассказал, что удалось найти две мумии. Одна из них - главная жена фараона Тутанхамона, дочь Нефертити.
Вторая, с высокой долей вероятности, сама царица. Генетический анализ показал, что останкам порядка 45 лет. Согласно историческим хроникам, это возраст правительницы. Другие признаки также свидетельствуют об этом.
Достоверность предположений ученого будет подтверждена или опровергнута в ближайшие месяцы, на основе тщательных исследований, уточняет агентство.