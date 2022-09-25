Ученый заявил, что обнаружил мумию царицы Нефертити

Мумия легендарной египетской царицы Нефертити обнаружена после нескольких десятилетий поисков и исследований, заявил археолог, бывший министр древностей Египта Захи Хавасс. Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что поиски царицы египтологи ведут предположительно с XIX века. За эти годы было совершено большое количество научных открытий, найдены мумии представителей многих династий Древнего Египта.

Вместе с тем, пока останки Нефертити найти не удавалось. За нее принимали захороненных в пирамидах женщин других династий, временных периодов. И не только женщин.

Тщательный анализ очередной «Нефертити» показал, что это не она, а шестнадцатилетний сын фараона Эхнатона.

Захи Хавас планирует провести в октябре выставку «Дочери Нила». В преддверии важного мероприятия он рассказал, что удалось найти две мумии. Одна из них - главная жена фараона Тутанхамона, дочь Нефертити.

Вторая, с высокой долей вероятности, сама царица. Генетический анализ показал, что останкам порядка 45 лет. Согласно историческим хроникам, это возраст правительницы. Другие признаки также свидетельствуют об этом.