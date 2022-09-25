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1 час назад

Китай вывел на орбиту два исследовательских спутника

ТАСС

Китай в воскресенье запустил на ракете Kuaizhou-1A два исследовательских спутника. Об этом сообщило агентство "Синьхуа".

Китай вывел на орбиту два исследовательских спутника
Фото: CNSACNSA

Запуск состоялся в 06:55 по пекинскому времени (01:55 мск) с космодрома Тайюань (провинция Шэньси, Северный Китай). Полезная нагрузка включала экспериментальный спутник Shiyan-14, а также аппарат Shiyan-15, который будет использоваться для исследования земной поверхности, городского планирования, а также предотвращения стихийных бедствий.

Нынешний запуск стал 18-м для ракет серии Kuaizhou-1A.

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