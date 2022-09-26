В атмосфере Юпитера обнаружена «тепловая волна» планетарного масштаба

В атмосфере Юпитера была обнаружена «тепловая волна» с температурой около 700 градусов по Цельсию. Она простирается на 130 000 километров (10 диаметров Земли). Ученые из Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) представили результаты исследования на Научном конгрессе Europlanet (EPSC) 2022 в Гранаде.

Фото: AstroNews AstroNews

Атмосфера Юпитера, известная своими характерными разноцветными вихрями, довольно горячая. Из-за своего орбитального расстояния в миллионы километров от Солнца планета-гигант получает менее 4% солнечного света по сравнению с Землей. Верхняя атмосфера Юпитера теоретически должна быть холодной, а ее температура должна составлять около -70 градусов по Цельсию. Однако облачные вершины Юпитера имеют температуру более 400 градусов по Цельсию.

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«В прошлом году мы подготовили и представили на EPSC2021 первые карты верхних слоев атмосферы Юпитера, способные помочь идентифицировать доминирующие источники тепла», - сообщили исследователи.- «Благодаря этим картам мы продемонстрировали, что полярные сияния Юпитера были возможным механизмом, который мог бы объяснить эти температуры».

Так же, как и на Земле, на полюсах Юпитера существуют полярные сияния. Однако если полярные сияния на Земле являются временными и возникают только при интенсивной солнечной активности, полярные сияния на Юпитере являются постоянными и имеют переменную интенсивность. Мощные полярные сияния могут нагревать регион вокруг полюсов выше 700 градусов по Цельсию, а глобальные ветры могут перераспределять тепло по всей планете.

Ученые обнаружили впечатляющую «тепловую волну» чуть ниже северного сияния и выяснили, что она движется к экватору со скоростью тысячи километров в час.

Тепловая волна, вероятно, была вызвана импульсом плазмы солнечного ветра, воздействующей на магнитное поле Юпитера. Вероятно, воздействие усилило полярное сияние и заставило горячие газы расширяться и выплескиваться к экватору.