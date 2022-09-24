Американцы не смогли запустить ракету с космическим кораблем к Луне. Старт сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion отложен на неизвестный срок из-за погодных условий.

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Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.

Полет планировался на 27 сентября, однако теперь его решили перенести: на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм «Иэн».

NASA пыталось осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся из-за утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты полагают, что имелись проблемы с заправочным оборудованием, а сама ракета исправна. Это означает, что препятствий для полета нет.