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11 минут назад

Американцы не смогли запустить ракету с космическим кораблем к Луне

Майк Габриелян

Американцы не смогли запустить ракету с космическим кораблем к Луне. Старт сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion отложен на неизвестный срок из-за погодных условий.

Американцы не смогли запустить ракету с космическим кораблем к Луне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.

Полет планировался на 27 сентября, однако теперь его решили перенести: на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм «Иэн».

NASA пыталось осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся из-за утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты полагают, что имелись проблемы с заправочным оборудованием, а сама ракета исправна. Это означает, что препятствий для полета нет.

Ранее появились данные о запуске первой в истории РФ лунной программы. Это может произойти в июле 2023 года: планируется вывести на орбиту Луны автоматическую станцию «Луна-25.

Наука и техника,NASA,
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