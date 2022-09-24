Американцы не смогли запустить ракету с космическим кораблем к Луне. Старт сверхтяжелой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблем Orion отложен на неизвестный срок из-за погодных условий.
Об этом сообщило Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), передает ТАСС.
Полет планировался на 27 сентября, однако теперь его решили перенести: на Флориду, откуда должен производиться запуск, надвигается тропический шторм «Иэн».
NASA пыталось осуществить запуск Orion 29 августа и 3 сентября. Оба раза полет отменялся из-за утечки водорода при заправке ракеты. Специалисты полагают, что имелись проблемы с заправочным оборудованием, а сама ракета исправна. Это означает, что препятствий для полета нет.
Ранее появились данные о запуске первой в истории РФ лунной программы. Это может произойти в июле 2023 года: планируется вывести на орбиту Луны автоматическую станцию «Луна-25.