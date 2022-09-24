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22 минуты назад

Дуров прокомментировал блокировку ряда Telegram-каналов

Илья Родин

Telegram заблокировал несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Дуров прокомментировал блокировку ряда Telegram-каналов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Павел Дуров пояснил, что блокировка была произведена по требованию Apple, для приложений, функционирующих на iPhone и iPad. Он уточнил, что, кроме того, администраторам нескольких каналов были направлены предупреждения о том, что они нарушают правила компании.

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Дуров посоветовал владельцам и модераторам каналов «максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись».

В противном случае, их каналы будут заблокированы в соответствующих мобильных версиях и будут доступны только в веб-версиях.

Основатель мессенджера подчеркнул, что если у владельцев каналов - нарушителей правил Apple остается возможность транслировать свои новости для пользователей, то нарушители правил самого Telegram будут наказаны строже. Их каналы будут удалены полностью.

Наука и техника,Павел Дуров,Apple,
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