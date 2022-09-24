Дуров прокомментировал блокировку ряда Telegram-каналов

Telegram заблокировал несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов, суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков, сообщил в своем канале основатель мессенджера Павел Дуров.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Павел Дуров пояснил, что блокировка была произведена по требованию Apple, для приложений, функционирующих на iPhone и iPad. Он уточнил, что, кроме того, администраторам нескольких каналов были направлены предупреждения о том, что они нарушают правила компании.

Дуров посоветовал владельцам и модераторам каналов «максимально серьезно воспринимать подобные предупреждения и стараться делать все возможное, чтобы допущенные нарушения не повторялись».

В противном случае, их каналы будут заблокированы в соответствующих мобильных версиях и будут доступны только в веб-версиях.