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33 минуты назад

Археологи заподозрили, что мумия Нефертити лежит в тайной комнате гробницы Тутанхамона

Газета.Ruиещё 2

Мумия египетской царицы Нефертити может быть спрятана в тайном помещении гробницы Тутанхамона. Об этом пишет газета The Guardian.

Мумия Нефертити может находиться в тайной комнате гробницы Тутанхамона
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Такое мнение высказал британский археолог Николас Ривз по результатам анализа поверхностей погребальной камеры фараона Тутанхамона, правившего в 1332—1323 годах до н. э. Обнаруженные в ней малозаметные иероглифы подтверждают гипотезу, что это помещение — лишь часть гораздо большей гробницы. В 2015 году Ривз обнаружил на изображениях гробницы с высоким разрешением линии на стенах, что указывало на неисследованные дверные проемы, но тогда другие эксперты не придали этому значения.

На одной из стен гробницы есть рисунок, изображающий царские похороны. Из подписей следует, что на нем изображены похороны Тутанхамона, и их проводит фараон Эйе, его преемник. Ривз понял, что картуши, обозначающие Тутанхамона, были нанесены поверх картушей Нефертити. Картуш — это элемент письменности Древнего Египта, особый контур, которым обводили царское имя, также этим словом могут называть саму надпись.

Внимательный осмотр картушей Эйе обнаруживает четкие, лежащие в основе следы более раннего имени — Тутанхамона. В своей первоначальной версии эта сцена изображала Тутанхамона, совершающего погребальный ритуал для первоначального владельца гробницы, его непосредственной предшественницы, Нефертити, — считает ученый. — Этот вывод находит абсолютное подтверждение в профилях лиц фигур — вздернутый нос и пухлый подбородок фигуры, в настоящее время обозначенной как Эйе, соответствует стандартам, принятым для официальных изображений Тутанхамона в самом начале своего царствования. Черты лица изображенной на рисунки мумии также являются женскими, по мнению ученого.

Таким образом, Эйе подложил мумию Тутанхамона в одно из помещений гробницы Нефертити, поменял надписи и «переоформил» захоронение. Это может объяснить, почему именно гробница Тутанхамона такая маленькая по сравнению с могилами других царей.

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