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32 минуты назад

В iPhone 14 нашли скрытый режим всегда включённого экрана

Ferra.ruиещё 1

В iPhone 14 Pro обнаружили скрытый режим всегда включённого экрана.

В iPhone 14 нашли скрытый режим всегда включённого экрана
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Всего в iPhone 14 два таких режима: первый, стандартный, включён по у молчанию, а второй необходимо активировать в настройках. При этом второй режим более привычен для пользователей смартфонов.

Подобный режим долго работал на Android-устройствах. От первого он отличается большей яркостью. Все остальные параметры сохраняются.

Чтобы активировать второй режим, на iPhone нужно зайти в раздел «Фокус», выбрать «режим фокусировки». Фон станет чёрным, а на экране будут отображаться время, дата и погода.

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