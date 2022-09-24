В iPhone 14 нашли скрытый режим всегда включённого экрана

В iPhone 14 Pro обнаружили скрытый режим всегда включённого экрана.

Всего в iPhone 14 два таких режима: первый, стандартный, включён по у молчанию, а второй необходимо активировать в настройках. При этом второй режим более привычен для пользователей смартфонов.

Подобный режим долго работал на Android-устройствах. От первого он отличается большей яркостью. Все остальные параметры сохраняются.