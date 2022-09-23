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1 час назад

«Авито» заставит платить сервисный сбор за доставку

Ferra.ru

Стало известно, что сайт объявлений Avito введёт сервисный сбор за доставку. В первое время он составит 2% стоимости заказа. Платить его будет продавец.

«Авито» потребует платить сервисный сбор за доставку
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Сервисный сбор за доставку введут 4 октября. Такое решение было принято, так как «Теперь... "Авито доставка" работает на должном уровне».

Сначала сбор будет составлять 2% от стоимости заказа. Затем показатель будет повышен до 5%. В первую очередь минимальный сервисный сбор появится в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование».

Отмечается, что больше всего через сервис доставки отправляют одежду и обувь для взрослых и детей, а также запчасти и аксессуары для автомобилей.

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