«Авито» потребует платить сервисный сбор за доставку

Стало известно, что сайт объявлений Avito введёт сервисный сбор за доставку. В первое время он составит 2% стоимости заказа. Платить его будет продавец.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Сервисный сбор за доставку введут 4 октября. Такое решение было принято, так как «Теперь... "Авито доставка" работает на должном уровне».

Сначала сбор будет составлять 2% от стоимости заказа. Затем показатель будет повышен до 5%. В первую очередь минимальный сервисный сбор появится в категориях «Книги и журналы» и «Коллекционирование».