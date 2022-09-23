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1 час назад

НАСА сообщает, что ракета-носитель SLS прошла испытания топливной системы

AstroNews

НАСА заявило, что тестирование топливной системы ракеты Space Launch System (SLS) 21 сентября прошло успешно.

Ракета-носитель SLS прошла испытания топливной системы
Фото: AstroNewsAstroNews

«Мы смогли достичь всех целей, которые поставили перед собой», - сказала Чарли Блэквелл-Томпсон, директор программы «Артемида I».

Беспилотная миссия проведет испытания ракеты-носителя SLS и капсулы Orion в рамках подготовки к будущим полетам на Луну с экипажем на борту.

Последняя попытка запуска SLS, которая проводилась в начале сентября, была прервана из-за утечки, которая образовалась во время заправки ракеты топливом.

Были проведены ремонтные работы, и в среду в ходе испытания эти резервуары были вновь заполнены.

Хотя во время испытания была обнаружена утечка водорода, инженеры НАСА смогли взять её под контроль.

На прошлой неделе НАСА заявило, что следующая попытка запуска возможна 27 сентября. 2 октября было установлено в качестве резервной даты.

«Команды оценят результаты теста, а также погодные и другие факторы, прежде чем подтвердят готовность к следующему запуску», - сообщило НАСА.

Американские чиновники также пристально следят за траекторией урагана Фиона у побережья Атлантики.

Для того чтобы запуск состоялся 27 сентября, НАСА должно получить разрешение не проводить повторную проверку батарей системы детонации, используемой для уничтожения ракеты, если она неконтролируемо отклонится от курса.

Наука и техника,NASA,
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