Шесть полезных утилит для WhatsApp

WhatsApp — один из популярнейших мессенджеров на планете, но его всегда можно сделать лучше. Бесплатные сайты, боты и браузерные расширения от сторонних разработчиков регулярно исправляют мелкие проблемы и добавляют функции, которых нет в официальной версии приложения. И сегодня мы расскажем о шести таких инструментах.

Фото: WhatsApp WhatsApp

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Blueticks — популярный плагин для браузера Google Chrome, который значительно расширяет возможности WhatsApp. Прежде всего, он выполняет две функции: отправку сообщений по расписанию и назначение задач группам или чатам. Бесплатная версия Blueticks накладывает ограничения на этот функционал, однако он все равно может пригодиться в работе. Помимо этого, плагин позволяет проводить кампании: иными словами, массовые рассылки сообщений в WhatsApp. Недостаток Blueticks лишь в том, что он работает только на веб-версии мессенджера в Google Chrome.

Blueticks

Также для Google Chrome доступен плагин Cooby, который добавляет целый ряд продвинутых функций. Он внедряет в WhatsApp системные и персонализированные вкладки, механику заметок, напоминания, расписание событий, разрешает отправку сообщений на номера вне списка контактов и сохраняет шаблоны текстов. Ничего, что превращало бы мессенджер в совершенно новое приложение, но список возможностей все равно впечатляющий.

Cooby

Название говорит само за себя: этот инструмент — самый простой способ провести в WhatsApp опрос, предлагающий несколько вариантов ответа. Создателю анкеты придется войти на сайт через аккаунт Google, но участникам опроса не придется даже покидать чат. Вы можете расписать сам вопрос и все варианты, а также задать длительность опроса и присвоить ему название. Бесплатная версия Polls for WhatsApp позволяет создавать анонимные вопросы, но и этого вполне хватит, чтобы выяснить мнение чата по какому-либо вопросу.

singhamardeep

Если вы часто отходите от WhatsApp, из-за чего в списке сообщений копятся непрочитанные диалоги, попробуйте Watomatic — простой, но функциональный автоответчик. Он включается нажатием лишь одной кнопки, плюс вы можете настроить ответное сообщение на свой вкус. Этот плагин станет полезным подспорьем, если вы не хотите, чтобы люди думали, будто вы их игнорируете.

Deekshith Allamaneni

Transcriberz — это интерактивный расшифровщик голосовых сообщений, работающий через специального бота. Вам нужно добавить его в список контактов и переслать ему голосовое, после чего он переведет содержание звуковой дорожки в текст, причем транскрипция приходит довольно быстро. Конечно, алгоритм не всегда справляется со знаками препинания, но это мелочи. Проблема только в одном: сейчас Transcriberz поддерживает английский, французский, немецкий и испанский языки, а также иврит — русский в этот список не входит.

Transcriberz Team

WhatsAlysis и WhosWhat

Кто самый разговорчивый в группе? Сколько сообщений вы отправили товарищу? В какое время дня ваши чаты наиболее активны? WhatsAlysis и WhosWhat ответ на эти вопросы при помощи наглядных графиков. Оба приложения способны анализировать как индивидуальные, так и групповые диалоги, но для этого вам понадобится экспортировать историю сообщений и загрузить файл на сайт. Разница между площадками заключается в мелочах, вроде отдельных пунктов статистики: так, например, WhosWhat подмечает, после каких сообщений диалоги чаще всего прерывались.