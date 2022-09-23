Всплеск заболеваемости малярией произошел из-за исчезновения амфибий

В конце XIX века десятки видов земноводных исчезли из нескольких районов Латинской Америки. В это же время там наблюдался всплеск малярии. Новое исследование подтверждает взаимосвязь этих процессов и доказывает важность биоразнообразия фауны для человека. Исследование опубликовано в журнале Environmental Research Letters.

Фото: InScience InScience

С начала 1980-х до середины 1990-х годов смертельно опасный грибковый патоген под названием Batrachochytrium dendrobatidis перемещался по Коста-Рике, уничтожая целые популяции амфибий. Этот же гриб продолжал свой путь на восток через Панаму в течение 2000-х годов. В итоге это привело к исчезновению по меньшей мере 90 видов земноводных и к сокращению численности еще минимум 500 видов. Вскоре после их массового вымирания в Коста-Рике и Панаме произошел всплеск заболеваемости малярией. Так как многие лягушки, саламандры и другие земноводные ежедневно съедают сотни яиц комаров, а комары являются основным переносчиком малярии, возникла гипотеза, что эти события могут быть связаны между собой.

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Чтобы выяснить взаимосвязано ли вымирание амфибий с эпидемией малярии, американские и панамские ученые объединили уже имеющиеся данные об экологии амфибий, записи министерств здравоохранений и методы анализа данных, разработанные экономистами.

Результаты анализа показали четкую связь между временем и местом распространения грибкового патогена и временем и местом увеличения числа случаев малярии. Ученые отмечают, что, хотя они не могут полностью исключить другие факторы, они не нашли доказательств наличия других переменных, изменение которых могло бы привести к всплеску малярии. Например, исчезновение древесного покрова также было связано с увеличением случаев малярии, но далеко не в такой степени, как исчезновение земноводных.

Исследователи мотивировали важность своей работы опасениями по поводу возможного распространения подобных заболеваний через международную торговлю дикими животными. Например, патогенный гриб Batrachochytrieum salamandrivorans угрожает вторгнуться в мировые экосистемы через глобальные торговые рынки и привести к аналогичным последствиям.

Ученые считают, что предотвратить распространение патогенов в дикой природе возможно, если обновить правила торговли экзотическими животными и растениями. Для этого нужно учитывать обновляющиеся данные о видах, являющихся потенциальными переносчиками патогенов.