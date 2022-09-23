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1 час назад

Разработаны микророботы для лечения пневмонии

Lenta.ruиещё 1

Наноинженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали микроскопических роботов, которые могут плавать в легких, доставлять лекарственные препараты и использоваться для лечения бактериальной пневмонии. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Materials.

Наноинженеры разработали микророботов для лечения пневмонии
Фото: риа новостириа новости

В ходе экспериментов микророботы уничтожали вызывающие пневмонию бактерии в легких мышей и приводили к стопроцентному выживанию. Напротив, все животные в контрольной группе погибли в течение трех дней после заражения. Пневмония была вызвана бактериями Pseudomonas aeruginosa, которые обычно поражают пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии. Микророботов вводили в легкие грызунов через трубку, вставленную в трахею.

Микророботы сделаны из клеток водорослей, поверхность которых покрыта наночастицами, наполненными антибиотиками. Водорослевые клетки позволяют микророботам плавать и доставлять антибиотики непосредственно к скоплению бактерий в легких. Наночастицы, содержащие антибиотики, состоят из крошечных биоразлагаемых полимерных сфер, покрытых клеточными мембранами нейтрофилов — разновидности лейкоцитов. Эти мембраны поглощают и нейтрализуют воспалительные молекулы, вырабатываемые бактериями и иммунной системой организма.

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