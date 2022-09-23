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41 минуту назад

Apple сворачивает производство iPhone 14 спустя две недели после запуска

Газета.Ru

Apple реорганизует по меньшей мере пять производственных линий на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщает MacRumors.

Apple сворачивает производство iPhone 14 спустя две недели после запуска
Фото: appleapple

Раньше они предназначались для производства iPhone 14, но спрос на эту модель оказался слишком низкий. За их счет Apple освободит мощности для «старших» моделей Pro.

Информация о резком сокращении выпуска iPhone 14 совпадает с прогнозом известного аналитика Мин-Чи Куо, который накануне заявил о том, что Apple бросит все силы на производство модели iPhone 14 Pro, которая показала хороший результат на старте продаж.

Одной из причин низкого спроса на модель iPhone 14 называется отсутствие значимых изменений по сравнению с прошлогодней версией iPhone 13. Смартфон образца 2023 года получил такой же дизайн и дисплей и может похвастаться лишь улучшенным процессором и некоторыми дополнительными функциями камер.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что в Китае выпустили «клон» iPhone 14 Pro Max за 4 тысячи рублей. Он получил 6,51-дюймовый дисплей, 3 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти.

Наука и техника,Apple,
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