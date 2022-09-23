Apple сворачивает производство iPhone 14 спустя две недели после запуска

Apple реорганизует по меньшей мере пять производственных линий на заводе Foxconn в китайском Чжэнчжоу. Об этом сообщает MacRumors.

Фото: apple apple

Раньше они предназначались для производства iPhone 14, но спрос на эту модель оказался слишком низкий. За их счет Apple освободит мощности для «старших» моделей Pro.

Информация о резком сокращении выпуска iPhone 14 совпадает с прогнозом известного аналитика Мин-Чи Куо, который накануне заявил о том, что Apple бросит все силы на производство модели iPhone 14 Pro, которая показала хороший результат на старте продаж.

Одной из причин низкого спроса на модель iPhone 14 называется отсутствие значимых изменений по сравнению с прошлогодней версией iPhone 13. Смартфон образца 2023 года получил такой же дизайн и дисплей и может похвастаться лишь улучшенным процессором и некоторыми дополнительными функциями камер.