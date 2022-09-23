В Китае стартовали продажи бюджетного планшета Honor за 10 тысяч рублей

В последнее время Honor радует возвращением к корням. Недавно она представила доступный смартфон Honor X40 дешевле 13 тыс рублей. Теперь же в Китае стартовали продажи недорого планшета бренда.
Речь идёт о Honor Tablet X8, который может похвастаться процессором Helio G80 от MediaTek, от 4 до 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти постоянной. При этом младшая версия обойдётся всего в 170 долларов (9,7 тыс рублей), а старшая — в 185 долларов (10,6 тыс рублей).
Из прочего можно отметить аккумулятор на 5100 мАч, основную камеру на 5 Мп и селфи-камеру на 2 Мп.
Напомним, что пару дней назад компания также представила смартфон Honor X6. Его отличительной особенностью стали 50 Мп камера и чип Helio G25 в качестве основы.