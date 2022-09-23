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43 минуты назад

Первое крупное обновление Windows 11 принесло «Синий экран смерти» на компьютеры пользователей

Ferra.ru

Накануне случился первый крупный апдейт Windows 11. К сожалению, у Microsoft не получилось выпустить обновление без массовых проблем.

Первое обновление Windows 11 принесло пользователям «Синий экран смерти»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Так, пользователи с компьютерами на базе процессоров Intel 11-го поколения жалуются на то, что после установки Windows 11 22H2 они столкнулись с «Синим экраном смерти». При этом самопроизвольные перезагрузки возникают при использовании различных версий драйверов аудиоконтроллера Intel SST, таких как 10.29.0.5152 и 10.30.0.5152.

Стоит, правда, отметить, что пользователи с данными версиями драйверов не могут обновиться до свежей версии Windows автоматически. И в Microsoft посоветовали не обходить это ограничение. Они объясняют это тем, что установка обновления может привести к появлению BSoD-ов.

Сначала в компании советуют обновить драйвера. После это уже можно установить апдейт системы, которая станет доступна в Центре обновлений.

Наука и техника,Intel,Microsoft,
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