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1 час назад

Конец смартфонам Xiaomi на «чистом» Android: компания прекратила поддержку Mi A3

Ferra.ru

Xiaomi прекращает программную поддержку смартфона Mi A3, который является последней моделью Android One. По сути, это знаменует собой конец эпохи Android One для компании.

Xiaomi отказалась от бюджетной модели Android
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Недавно Xiaomi опубликовала список всех устройств, срок службы программного обеспечения которых подошёл к концу. Это означает, что данные телефоны больше не будут получать обновления программного обеспечения, включая исправления безопасности. В списке моделей есть и Mi A3.

Для тех, кто не знает, программа Android One включала в себя смартфоны с «чистой» операционной системой Android, без каких-либо оболочек сверху. Одним из наиболее ярких преимуществ таких телефонов было то, что они, как правило, одними из первых получали обновления ОС для платформы Android.

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