Xiaomi отказалась от бюджетной модели Android

Xiaomi прекращает программную поддержку смартфона Mi A3, который является последней моделью Android One. По сути, это знаменует собой конец эпохи Android One для компании.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Недавно Xiaomi опубликовала список всех устройств, срок службы программного обеспечения которых подошёл к концу. Это означает, что данные телефоны больше не будут получать обновления программного обеспечения, включая исправления безопасности. В списке моделей есть и Mi A3.