Состав кожного жира поможет определить возраст отпечатков пальцев

Ученые определили молекулярные маркеры, по которым можно узнать, как давно отпечаток пальца был оставлен на поверхности. Оказалось, что компоненты кожного жира под действием воздуха постепенно меняют свой состав, благодаря чему можно точно определить возраст следа. Это открытие может использоваться в криминалистике для поиска преступников. Исследование опубликовано в журнале ACS Central Science.

Фото: InScience InScience

Анализ отпечатков пальцев часто используется в криминалистике для поиска преступников, или, наоборот, чтобы доказать невиновность человека. При этом специалистам приходится не только сравнивать, совпадают ли узоры папиллярных линий, но и оценивать, как давно был оставлен отпечаток на той или иной поверхности. Определить возраст такого следа довольно трудно, поскольку компоненты кожного жира в отпечатках со временем разлагаются.

Ученые из Американского химического общества установили, как меняется химический состав жиров в отпечатках пальцев в течение семи дней. Для этого авторы проанализировали следы, оставленные на стекле четырнадцатью добровольцами. Исследование показало, что в составе кожного жира со временем возрастает количество насыщенных жирных кислот с длинной углеродной цепью. По мнению ученых, это происходит из-за взаимодействия озона с определенными двойными углерод-углеродными связями, уникальными для человеческих отпечатков пальцев.