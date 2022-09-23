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35 минут назад

На дне Карибского моря обнаружили странную голубую слизь

Ferra.ru

На дне Карибского моря обнаружили голубую слизь, и учёные пока не могут понять, что это такое.

На дне Карибского моря ученые обнаружили неизвестную голубую слизь
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Несколько странны существ были замечены 30 августа учёными, дистанционно управляющими исследовательским аппаратом вблизи морского дна. Таинственная голубая слизь лежала на глубине от 407 до 611 метров.

Некоторые наблюдатели отметили, что это может быть либо мягкий коралл, либо губка, а возможно, даже оболочник — мешкообразные морские беспозвоночные. Тем не менее пока идентифицировать животное не удалось.

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