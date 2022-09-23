На дне Карибского моря ученые обнаружили неизвестную голубую слизь

На дне Карибского моря обнаружили голубую слизь, и учёные пока не могут понять, что это такое.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Несколько странны существ были замечены 30 августа учёными, дистанционно управляющими исследовательским аппаратом вблизи морского дна. Таинственная голубая слизь лежала на глубине от 407 до 611 метров.