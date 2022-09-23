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1 час назад

Ученые предложили повторно охладить полюсы Земли

Российская Газета

Американские ученые из исследовательского университета Йеля составили список мер, которые помогут эффективно и недорого противодействовать глобальному потеплению. Исследователи, в частности, предложили "заморозить" полюсы Земли при помощи диоксида серы, сообщает The Economic Times.

Ученые предложили повторно охладить полюсы Земли
Фото: ТАССТАСС

Согласно заявленному проекту, вещество необходимо распылить в виде аэрозольных микрочастиц на шестидесяти градусах южной и северной широт. Доминирующая в этих местах роза ветров поспособствует наиболее действенному распределению диоксида серы над Антарктидой и Северным полюсом, полагают ученые.

Несмотря на то, что диоксид серы губителен для человеческого организма, он затрудняет прохождение солнечных лучей, что в конечном счете, по оценкам специалистов, позволить охладить регионы на два градуса.

Стоит отметить, что предложенный метод даст результаты при условии использования 125 реактивных самолетов и организации 175 тысяч подобных вылетов в год. Невзирая на многомиллиардную стоимость миссий по охлаждению полюсов, данный способ - среди остальных альтернатив по ликвидации климатического кризиса - считается одним из самых дешевых.

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