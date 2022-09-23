В городах древних майя нашли залежи ртути

Исследования древних городов майя могут быть опасны для археологов. Новое исследование показало, что почвы под руинами перенасыщены токсичным металлом – ртутью, сообщает Frontiers in Environmental Science.

Фото: Мир24 Мир24

Загрязнение не является следствием современных выбросов. Оно возникло в результате деятельности самих майя в 250-1100 годах нашей эры.

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Ученые из Австралийского католического университета, проводившие исследования, отметили, что ртутное загрязнение характерно для нынешних городских районов и промышленных территорий. Они не ожидали найти токсичный металл глубоко в почвах и отложениях давно заброшенных населенных пунктов.

«Это трудно объяснить, пока мы не начнем рассматривать археологию региона, которая говорит нам, что майя использовали ртуть на протяжении веков», – отметил адъюнкт-профессор географии Дункан Кук.

Ученые измерили концентрацию ртути в земле и донных отложениях во всей империи майя. Оказалось, что это вещество присутствует во всех крупных центрах, за исключением Чан би.

Уровень варьируется от 0,016 промилле в Актункане до экстраординарных 17,16 промилле в Тикале. Отметим, что опасным считается количество от 1 промилле.

Авторы исследования указали, что древние майя очень активно использовали ртуть. В руинах их городов находили запечатанные сосуды с этим металлом. Ртуть входила в состав красного пигмента, который считался священным и использовался для украшения святилищ, домов и всевозможных предметов. Затем из внутренних двориков, полов, стен и керамики он просачивался в воду и почву.

Интересно, что на большей территории империи майя не было крупных месторождений ртути. По мнению ученых, ее могли добывать на северной и южной границах и затем импортировать в другие регионы.

Авторы исследования подчеркнули, что древние майя должны были страдать от хронического отравления ртутью. Оно влечет за собой повреждение центральной нервной системы, почек и печени, тремор, нарушение зрения и слуха, проблемы с психическим здоровьем и паралич.

Признаки отравления заметили на портрете одного из последних правителей Тикаля Темное Солнце (810 год нашей эры). Властитель изображен болезненно тучным, что могло быть следствием вызванного ртутью нарушения метаболического синдрома. Ученые намерены провести дополнительные исследования, чтобы понять, какую роль ртуть сыграла в масштабных социокультурных изменениях в мире майя в конце классического периода.