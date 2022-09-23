Новый флагман Google Pixel 7 будет стоить дешевле новых iPhone

Уже через пару недель Google проведёт осеннюю презентацию, на которой в том числе представит новые флагманские смартфоны — Pixel 7 и 7 Pro.

И вот, незадолго до официальной презентации, в Сеть слили информацию о том, какую цену на них поставит поисковый гигант. Оказалось, что компания останется верна себе и будет продавать новые Pixel дешевле новых iPhone.

Так, например, за базовую модель (Pixel 7 со 128 ГБ постоянной памяти) будут просить всего 599 долларов, в то время как за Pro-версию (тоже со 128 ГБ памяти) попросят уже 899 долларов. Для сравнения, в случае с iPhone 14 это 799 и 999 долларов соответственно.