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1 час назад

Почему люди смеются? Учёные назвали необычную причину

Ferra.ru

Учёный проанализировал более ста научных статей о природе смеха и пришёл к выводу, что это инструмент, который помогает нам выжить.

Учёные объяснили, почему смех помогает людям выжить
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Автор исследования считает, что его результаты говорят: смех мог закрепиться в ходе естественного отбора на протяжении последних тысячелетий, чтобы помочь людям выжить. Это также может объяснить, почему нас тянет к людям, которые заставляют нас смеяться.

Одна из функций смеха: представить что-то страшное нелепым. В этом случае смех можно описать как трёхэтапный процесс. Во-первых, ему нужна ситуация, которая кажется странной и вызывает чувство несоответствия (недоумение или панику). Во-вторых, беспокойство или стресс, вызванные этой ситуацией, должны быть проработаны и преодолены. В-третьих, сам по себе смех действует как сигнал отбоя, чтобы предупредить других о том, что они в безопасности.

Кроме того, смех как физический процесс может вызывать некоторые изменения в организме. Юмор часто используется в больницах, чтобы помочь пациентам в лечении (больничные клоуны). Смех также может улучшить кровяное давление и иммунную защиту, преодолеть тревогу и депрессию .

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