У морских анемонов обнаружили гены молодости

Ученые Венского университета обнаружили гены, которые наделяют нервную систему морских анемонов «вечной» молодостью. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell Reports.

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Генетики продемонстрировали, что у анемонов Nematostella vectensis существует те же генные каскады для формирования различных типов нервных клеток, что и у более сложных организмов. Для этого они использовали транскриптомику отдельных клеток, в ходе которой определялось совокупность транскриптов — молекул РНК, образующихся в процессе транскрипции генов.

Оказалось, что нейроны, железистые клетки и стрекательные клетки происходят из общей популяции клеток-предшественников. В этом развитии ключевую роль играет ген SoxC, который экспрессируется во всех клетках-предшественницах и необходим для образования нейронов и других типов зрелых клеток. Известно, что этот ген играет важную роль в формировании нервной системы у людей и многих других животных.