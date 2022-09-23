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12 минут назад

Apple готовит гибкий iPhone с "самовосстанавливающимся" экраном

Газета.Ru

Компания Apple запатентовала некий гаджет, который описывается как «Электронное устройство с гибким покрытием дисплея». Об этом сообщает портал Phone Arena.

Apple готовит iPhone с гибким экраном
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В патенте упоминается гибкий iPhone, способный складываться дисплеем наружу. При этом экран будет выполнен из «самовосстанавливающегося» материала, который будет самостоятельно устранять царапины. Чтобы достичь такого эффекта, материал дисплея будет скорее пластичным и мягким, нежели твердым, как современное стекло. В качестве примера того, как экран будет «лечить» сам себя, в патенте были упомянуты матрасы и подушки с «эффектом памяти».

Стоит отметить, что патент не означает, что такое устройство когда-либо появится в продаже. Сама Apple никак не комментировала планы по созданию iPhone со складным дисплеем.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что складной смартфон Xiaomi Mix Fold 2 был распродан за пять минут и стал бестселлером.

Наука и техника,Apple,
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