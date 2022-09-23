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44 минуты назад

В России раскритиковали миссию НАСА

Lenta.ru

Метод изменения орбиты небесных тех, потенциально угрожающих Земли, который НАСА планирует отработать в рамках миссии Double Asteroid Redirection Test (DART), не приведет к желаемому эффекту в случае близко расположенных к планете астероидов. С критикой американской программы выступил астроном Леонид Еленин. Об этом сообщает ТАСС.

В России раскритиковали миссию НАСА
Фото: NASA NASA

Агентство напоминает, что 26 сентября в 19:14 по времени восточного побережья США (27 сентября в 02:14 по московскому времени) зонд DART должен столкнуться с астероидом Диморф, в результате чего орбита последнего незначительно изменится.

«Нужно понимать, что воздействие будет достаточно слабым. Это вариант так называемой мягкой силы, когда мы имеем время аккуратно и медленно изменить орбиту опасного тела. Но если до столкновения месяцы и даже несколько лет, такой метод, скорее всего, не поможет», — сказал специалист.

По его словам, ранее подобные исследования проводились в рамках миссии Deep Impact.

Миссия DART запущена в ноябре 2021 года ракетой Falcon 9 с базы Ванденберг Военно-воздушных сил США.

Наука и техника,Леонид Еленин,NASA,
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