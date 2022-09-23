Согласно исследованиям, слежка за оленями может помочь в борьбе с клещами

Американские ученые провели пятилетнее исследование и детализировали передвижение белохвостых оленей вблизи жилых кварталов. Проанализировав полученные данные, они выяснили, что люди чаще заражаются болезнями, переносимыми клещами, не в лесах и парках, а у себя на задних дворах и газонах. Исследование опубликовано в журнале Urban Ecosystems.

Фото: InScience InScience

Белохвостые олени в большом количестве населяют Восточное побережье США. Они играют существенную роль в распространении и увеличении количества клещей, которые переносят такие заболевания, как болезнь Лайма или анаплазмоз. Сократить популяцию клещей, а значит и остановить распространение болезней, можно. Например, изменить маршруты перехода животных или дополнительно обрабатывать районы, где они устраиваются на ночлег. Усилия по контролю популяции оленей долгое время основывались на предположении, что они живут в лесистых парках и ходят по жилым районам лишь ночью с целью попасть в другие сады и пригодные для пастбища территории.

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Специалисты Университета Мэриленда и Министерства сельского хозяйства США провели пятилетнее исследование, в котором впервые подробно описали ежечасные передвижения белохвостых оленей в разное время суток в разные сезоны.

Исследователи установили ошейники на 51 оленя из пяти парков, расположенных в столичном районе округа Говард, штат Мэриленд. Исследуемая зона включала жилые кварталы, школы, предприятия и участки открытого пространства или неосвоенной земли вблизи города. В ошейниках были установлены GPS-трекеры с высоким разрешением, которые регистрировали местоположение оленей каждый час на протяжении от 62 до 116 недель (от 1,19 до 2,23 лет).

Авторы исследования обнаружили, что олени, как правило, избегают жилых районов в течение дня, но перемещаются по ним ночью, особенно зимой. Часто они ночуют очень близко к краям газонов и дворов, окружающих жилые дома (ближе, чем за 50 метров от здания). «Раньше мы думали, что люди в основном заболевают болезнью Лайма, когда гуляют в лесу. Но это исследование показало, что они заражаются болезнью Лайма на своих собственных задних дворах, так как там ночуют белохвостые олени. Теперь мы сможем эффективнее бороться с проблемой» – отмечает один из членов исследовательской команды Дженнифер Маллинакс.