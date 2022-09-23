Яндекс начал строить в России мощнейший дата-центр

Яндекс начал в Калуге строительство своего четвёртого дата-центра, который должен стать самым мощным у компании в стране. Ранее у Яндекса возникли проблемы с центром обработки данных в Финляндии.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Дата-центр будет построен на территории индустриального парка «Грабцево». В нём будет располагаться более 3,8 тысячи серверных стоек. Общая мощность площадки должна составить 63 МВт — это в 1,5 раза больше, чем в самом мощном ЦОД Яндекса на данный момент. Первую зону хотят открыть уже в первом полугодии 2023 года.