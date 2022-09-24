В России начнут блокировать мошеннические сайты в течение считанных часов

Генеральный прокурор России Игорь Краснов, выступая а 20-м заседании генеральных прокуроров государств - членов ШОС в Астане сообщил, что в России разработана и внедрена система быстрого реагирования и блокировки мошеннических сайтов.
По словам Краснова, благодаря новой системе время блокировки фишинговых сайтов теперь занимает от 3 до 24 часов. Система создана для того, чтобы оперативно пресекать попытки противозаконного использования интернет-ресурсов с финансовой информацией, — фишинговых сайтов. В системе также участвуют Роскомнадзор и Банк России.
«На весь процесс блокировки уходит от 3 до 24 часов, а механизм взаимодействия осуществляется в электронном виде с использованием специального программного обеспечения. Такой подход позволил нам кратно повысить эффективность данной работы», — рассказал Игорь Краснов.