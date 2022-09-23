В России презентовали отечественный смартфон Aquarius на ОС «Аврора»

Персональные компьютеры, ноутбуки и смартфон Aquarius NS M11 презентовали на тюменской выставке TNF EXPO 2022. Российский гаджет прежде работал на Android, а сегодня перешел на российскую операционную систему «Аврора». Почему Aquarius слабее китайского флагмана, но равен по цене, и какая техника с отечественной ОС «Аврора» уже используется госкорпорациями – «ФедералПресс» рассказал директор по развитию направления серверных систем и систем хранения данных «Серверные системы «Аквариус» Анатолий Величко.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Характеристики смартфона Aquarius NS M11

Видео дня

На выставкеTNF EXPO 2022 российский многофункциональный карманный персональный компьютер (КПК) Aquarius NS M11 пытались продать губернатору Тюменской области Александру Моору: рассказывали о преимуществах и дали подержать в руках гаджет.

РИА "ФедералПресс"

С виду, да и на ощупь – стандартный смартфон, легкий, матового черного цвета, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35, на базе ARM-архитектуры. У телефона 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб – встроенной, аккумулятор на 5 000 ампер. Можно пользоваться двумя sim-картами, основная камера – на 16 МП, а фронтальная – на 8 МП, диагональ экрана – 6,67. Словом, похож на Xiaomi Redmi K50 Pro, Asus Zenfone 8 Flip или POCO X3 Pro, а в чем-то даже проигрывает. Тогда в чем уникальность российского смартфона?

«Да, это устройство классом чуть ниже современных флагманов китайских производителей, – сказал Анатолий Величко. – Браузер, офисный пакет и остальной софт для смартфона (и другой техники Aquarius) разработали специалисты Astra Linux. Нельзя сказать, что это мобильное устройство – аналог, оно создано на основе открытых технологий (open softs). Очень много труда наших российских разработчиков вложено: переведено на русский язык и адаптировано к нашей технике».

Первая российская мобильная ОС «Аврора»