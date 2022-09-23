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1 час назад

Российский смартфон Aquarius на ОС «Аврора» презентовали на TNF EXPO 2022: кто разработчик, какой процессор и сколько стоит гаджет

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Персональные компьютеры, ноутбуки и смартфон Aquarius NS M11 презентовали на тюменской выставке TNF EXPO 2022. Российский гаджет прежде работал на Android, а сегодня перешел на российскую операционную систему «Аврора». Почему Aquarius слабее китайского флагмана, но равен по цене, и какая техника с отечественной ОС «Аврора» уже используется госкорпорациями – «ФедералПресс» рассказал директор по развитию направления серверных систем и систем хранения данных «Серверные системы «Аквариус» Анатолий Величко.

В России презентовали отечественный смартфон Aquarius на ОС «Аврора»
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Характеристики смартфона Aquarius NS M11

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На выставкеTNF EXPO 2022 российский многофункциональный карманный персональный компьютер (КПК) Aquarius NS M11 пытались продать губернатору Тюменской области Александру Моору: рассказывали о преимуществах и дали подержать в руках гаджет.

РИА "ФедералПресс"

С виду, да и на ощупь – стандартный смартфон, легкий, матового черного цвета, 8-ядерный процессор MediaTek Helio P35, на базе ARM-архитектуры. У телефона 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб – встроенной, аккумулятор на 5 000 ампер. Можно пользоваться двумя sim-картами, основная камера – на 16 МП, а фронтальная – на 8 МП, диагональ экрана – 6,67. Словом, похож на Xiaomi Redmi K50 Pro, Asus Zenfone 8 Flip или POCO X3 Pro, а в чем-то даже проигрывает. Тогда в чем уникальность российского смартфона?

«Да, это устройство классом чуть ниже современных флагманов китайских производителей, – сказал Анатолий Величко. – Браузер, офисный пакет и остальной софт для смартфона (и другой техники Aquarius) разработали специалисты Astra Linux. Нельзя сказать, что это мобильное устройство – аналог, оно создано на основе открытых технологий (open softs). Очень много труда наших российских разработчиков вложено: переведено на русский язык и адаптировано к нашей технике».

Первая российская мобильная ОС «Аврора»

Смартфон Aquarius NS M11 на базе отечественной операционной системы «Аврора», разработанной российскими программистами компании Astra Linux. Она же оберегает и другую компьютерную технику, которую собирает «Аквариус».

Наука и техника,Александр Моор,Анатолий Величко,Аквариус,
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