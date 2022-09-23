Эксперт рассказал, когда нужно отключить телефон от мобильного интернета

«Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Еще одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона», — предупредил эксперт.