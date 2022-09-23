В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+13° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
7 минут назад

Россиян предупредили об опасности беспрерывного подключения к интернету

Lenta.ruиещё 4

Смартфоны россиян всегда подключены к сети, однако есть ситуации, когда необходимо как можно быстрее отключить гаджет от интернета. Об аспектах беспрерывного потребления трафика рассказал доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт рассказал, когда нужно отключить телефон от мобильного интернета
Фото: AppleApple

Одним из опасных факторов, по словам Кашкина, является высокое потребление трафика.

«Следует понимать, что в большинстве случаев это может быть связано с обновлением программного обеспечения, однако в некоторых случаях это может свидетельствовать об активности вредоносных программ. Еще одним косвенным признаком наличия вредоносного ПО может быть и избыточный нагрев смартфона», — предупредил эксперт.

Отследить повышенное потребление трафика несложно. Это можно сделать самостоятельно, перейдя в меню «Настройки». Более подробную информацию можно получить в личном кабинете оператора связи. Эффективный способ контроля расходуемого интернета — установить на смартфоне лимит на использование мобильного трафика.

22 сентября эксперты StormWall заявили об увеличении числа DDoS-атак на онлайн-магазины в России. В основном атаки были направлены на интернет-магазины электроники, мебели, одежды и канцтоваров

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители