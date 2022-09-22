В России рухнули цены на популярный iPhone

В издании напомнили, что компания Apple выпустила iPhone 13 Pro в 2021 году. На старте продаж цены на него в России составляли 100-120 тысяч рублей. Однако на фоне выхода нового iPhone 14 смартфоны прошлой модели в РФ резко подешевели на 30% и сейчас их можно приобрести за 70-80 тысяч рублей. При этом желающим купить их стоит поспешить, поскольку Apple сняла их с продажи и магазины сейчас распродают остатки.