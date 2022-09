Исследователи доказали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида

Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук нашли доказательства, что разнообразие видов динозавров заметно сократилось к концу мелового периода. Это подтверждает популярную гипотезу, согласно которой астероид лишь ускорил естественный процесс. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.