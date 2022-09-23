Исследователи доказали, что динозавры начали вымирать задолго до падения астероида

Исследователи из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии (IVPP) Китайской академии наук нашли доказательства, что разнообразие видов динозавров заметно сократилось к концу мелового периода. Это подтверждает популярную гипотезу, согласно которой астероид лишь ускорил естественный процесс. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

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Вымирание динозавров до сих пор вызывает споры в научных кругах. Ученые разделились на два лагеря. Часть придерживается мнения о том, что вплоть до падения астероида динозавры были абсолютными хозяевами планеты. Есть и другая точка зрения: на исходе мезозойской эры (около 66 млн лет назад) — еще до падения метеорита — происходило последнее массовое вымирание, затронувшее большинство видов наземных животных. Вторая гипотеза основывается лишь на находках из Северной Америки. У палеонтологов это вызывало сомнения: можно ли проецировать эти данные на все континенты?

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Китайские исследователи изучили более 1000 фрагментов окаменелых яиц динозавров в северо-восточной части Китая (бассейн реки Хуньхэ). Ученые провели детальный анализ горных пород, в которых были найдены окаменелости, что позволило им создать общую временную шкалу последних 2 миллионов лет мелового периода.

Эксперимент позволил выявить значительное уменьшение разнообразия видов динозавров. К примеру, 1000 окаменелостей бассейна Шаньян относятся всего к трем видам: Macroolithus yaotunensis, Elongatoolithus elongatus и Stromatoolithus pinglingensis. Еще несколько ранее найденных в этом регионе останков доказывают, что на территории Китая примерно в это же время (~66,4 и 68,2 миллионами лет назад) обитало по виду тираннозавров и завроподов. На этом разнообразие местной доисторической фауны заканчивалось.