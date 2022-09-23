Американские ученые узнали, как медведи контролируют уровень инсулина в спячке. Для этого они давали им мед. Это исследование может помочь в излечении сахарного диабета у людей. Работа опубликована в журнале iScience.

Фото: InScience InScience

Медведи каждый год толстеют, чтобы впасть в спячку на зиму. Продолжительное время они почти не двигаются, и этот феномен вызывает у ученых много вопросов. Ведь если бы так делали люди, у них бы развился диабет, а вот тела медведей научились «включать» и «выключать» резистентность к инсулину.

Чтобы узнать, как эти животные это делают, ученые из Университета штата Вашингтон проанализировали экспрессии тысяч генов во время спячки у медведей. Оказалось, что всего восемь белков отвечают за «переключение» резистентности к инсулину в их организме. Более того, каждый из них имеет человеческий гомолог, то есть «родственник».

Исследователи проанализировали, как менялись белки в клетках гризли до и во время спячки. Обычно медведи в этот период просыпаются и немного двигаются (но при этом не едят, не испражняются и не мочатся). В этот период ученые дали животному медовой воды, и тоже взяли анализы. После этого, в лаборатории, исследователи объединили разные клеточные культуры: например, клетки, взятые у медведя во время кратковременного бодрствования в период спячки и летом, когда медведь живет обычной жизнью.

Наблюдая за генетическими изменениями, ученые обнаружили, что изменение генной активности в период пробуждений было точно таким же, как и в клетках во время изменений сезонов.