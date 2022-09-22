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1 час назад

Сколько пользователей купили Premium-подписку в Telegram

Ferra.ru

Когда в Telegram появилась Premium-подписка, основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это необходимостью покрытия трат на содержание ресурса.

Дуров рассказал, сколько пользователей купили Premium-подписку в Telegram
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам Дурова, чтобы покрыть все расходы, подписку должны купить не менее 3% пользователей, и тогда мессенджер будет поддерживаться только пользователями.

В итоге по состоянию на 21 сентября 2022 года Premium оформили 2,6 млн человек, что составляет 0,37% от всех пользователей мессенджера, об этом сообщил Telegram-канал Premium Statistics. На данный момент аудитория Telegram — 700 млн человек.

Наука и техника,Павел Дуров,
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