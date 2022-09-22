Дуров рассказал, сколько пользователей купили Premium-подписку в Telegram

Когда в Telegram появилась Premium-подписка, основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это необходимостью покрытия трат на содержание ресурса.
По словам Дурова, чтобы покрыть все расходы, подписку должны купить не менее 3% пользователей, и тогда мессенджер будет поддерживаться только пользователями.
В итоге по состоянию на 21 сентября 2022 года Premium оформили 2,6 млн человек, что составляет 0,37% от всех пользователей мессенджера, об этом сообщил Telegram-канал Premium Statistics. На данный момент аудитория Telegram — 700 млн человек.