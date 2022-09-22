В iOS 16 можно создать эмодзи голосом

Функция доступна в приложениях «Сообщения», «Почта» и во всех, где присутствует встроенная поддержка Siri. Чтобы надиктовать эмодзи голосом, нужно при написании сообщения нажать на значок микрофона, к слову, таким образом можно надиктовать всё сообщение, затем нужно произнести команду, например, «эмодзи с улыбкой». После этого следует снова нажать на значок микрофона и отправить сообщение.