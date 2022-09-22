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37 минут назад

В iOS 16 можно создать эмодзи голосом

Ferra.ru

В iOS 16 появилась функция, на которую не особо обратили внимание. Это создание эмодзи голосом с помощью ассистента Siri.

В iOS 16 можно создать эмодзи голосом
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Функция доступна в приложениях «Сообщения», «Почта» и во всех, где присутствует встроенная поддержка Siri. Чтобы надиктовать эмодзи голосом, нужно при написании сообщения нажать на значок микрофона, к слову, таким образом можно надиктовать всё сообщение, затем нужно произнести команду, например, «эмодзи с улыбкой». После этого следует снова нажать на значок микрофона и отправить сообщение.

Отмечается, что Siri распознаёт множество команд для голосового создания эмодзи, но всё же можно ознакомиться с перечнем всех доступных пиктограмм на портале Emojipedia.

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