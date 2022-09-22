Астрономы нашли газовый пузырь в центре нашей галактики

Ученые обнаружили газовый пузырь, вращающийся вокруг черной дыры в центре нашей галактики. Это облако раскаленного газа движется с огромной скоростью и вызывает вспышки энергии, исходящие от черной дыры и фиксируемые телескопами. Исследование опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics.

Фото: InScience InScience

В центре галактики Млечный Путь находится сверхмассивная черная дыра Стрелец А*. Неоднократно ученым с помощью телескопов удавалось зафиксировать исходящие от Стрельца А* всплески энергии в инфракрасном и рентгеновском диапазоне длин волн. Подобные всплески ученые связывают с так называемыми «горячими точками» — пузырями раскаленного газа, которые вращаются вокруг черных дыр с очень большой скоростью.

Видео дня

С помощью радиотелескопа ALMA, расположенного в чилийских Андах, астрономы зафиксировали новый всплеск энергии, исходящий от Стрельца А* в диапазоне радиоволн. «Что действительно ново и интересно, так это то, что подобные вспышки от Стрельца А* до сих пор отчетливо наблюдались только в рентгеновском и инфракрасном спектре. Теперь мы впервые увидели, что орбитальные горячие точки также можно зафиксировать с помощью радиотелескопа», — рассказывает Мацек Вильгус, руководитель исследования, сотрудник Радиоастрономического института Макса Планка.

Исследование позволило окончательно подтвердить, что вокруг черной дыры вращается облако раскаленного газа. Кроме того, ученые описали важные свойства газового пузыря. Так, оказалось, что облако из газа движется по траектории, сопоставимой по размеру с орбитой Меркурия, при этом делая полный оборот всего за семьдесят минут. По оценкам ученых, для этого требуется огромная скорость — около 30% скорости света.

Телескоп ALMA позволил астрономам зафиксировать поляризованное радиоизлучение Стрельца A*, по которому, в свою очередь, можно оценить особенности магнитного поля черной дыры. Именно с магнитных взаимодействий в горячем газовом облаке ранее связывали вспышки энергии. Теперь теорию удалось подтвердить практическими наблюдениями за радиоизлучением и, соответственно, изменением магнитного поля Стрельца А*.

«Мы предоставили убедительные доказательства магнитного происхождения вспышек энергии, и наши наблюдения позволяют по-новому представить геометрию этого процесса», — рассказывает Моника Москибродска, автор работы, сотрудник Университета Неймегена.